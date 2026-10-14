Encarregados de Educação e alunos do Agrupamento de Escolas pe. Benjamim Salgado denunciam autocarros da rede Mobiave sobrelotados. Asseguram que a situação se verifica há um ano e que apesar das reclamações ainda nada foi feito.

Em declarações à Cidade Hoje, relatam que este ano letivo a situação agravou-se com a retirada de rotas e a utilização de autocarros de dimensões reduzidas. Consideram esta situação «inaceitável», não só por questões de conforto e comodidade, mas, sobretudo, por a segurança dos passageiros e do motorista estar em causa.

Um aluno que diariamente utiliza a rota 453 garante que não há um dia «em que utilize o autocarro e não me depare com este problema». Adianta que depois «da minha paragem ainda existem várias outras, o que significa que a situação se agrava à medida que o autocarro prossegue o percurso».

No seu testemunho, afirma que os passageiros ficam «completamente apertados e, por vezes, impossibilitados de entrar». Acrescenta que o próprio motorista tem, por vezes, de sair do seu lugar para pedir aos passageiros que se desloquem mais para trás para que mais pessoas possam entrar.

Câmara acompanha situação e promete mais correções

Interpelada sobre o assunto, a Câmara Municipal de Famalicão admite a existência de autocarros com excesso de passageiros. Esclarece que está a dar atenção ao problema e que até «já procedeu a alterações/correções de algumas rotas após o início do ano letivo». Adianta que a situação «está sinalizada» de uma forma global e será «corrigida».