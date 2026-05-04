Famalicão: Alunos do AE D. Sancho I vencem 2ª edição da “Festa da Leitura do Ave – Convence-me”

O piloto famalicense foi o grande vencedor da Baja TT Norte, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. Com Nuno Morais, em MMP, Tiago Reis fez uma corrida feita de trás para a frente. Estrategicamente fez um prólogo modesto, 14.º lugar, deixando os seus diretos adversários sair na frente, de modo a que pudesse exercer o controlo em pista sobre eles. No setor principal, com maior distância, cerca de 220 kms seguidos, a partir da última tirada de tempos, ao km 150, imprimiu um forte andamento, tenho ganho aqui cerca de 7 minutos, deixando o comandante Luís Cidade, a mais de 2,5 minutos. No dia seguinte, para os restantes 85 kms, foi apenas gerir e manter o ritmo vivo, ganhando de novo a etapa e sagrando-se um brilhante vencedor e exímio estratega.

Os restantes pilotos da Transfradelos acusaram diversos problemas; mesmo assim, com resiliência e boa condução, classificaram-se Daniel Silva/Gonçalo Guimarães, em 16.º; Edgar Reis/Fábio Ribeiro, em 18.º, ambos em MMP; e Avelino Reis, com Filipe Martins, em Toyota Hilux-T1, em 24.º lugar, num total de 32 carros, que finalizaram a prova. A equipa Transfradelos, com quatro carros à partida e os mesmos à chegada, foi, por si só, uma vencedora.

A prova decorreu este fim de semana com os seus cerca de 320 kms de troços cronometrados, divididos por três setores seletivos, que percorriam os concelhos de Valpaços, Murça, Macedo Cavaleiros e Boticas.

Em simultâneo, disputavam-se também a Taça Nacional de TT Motos, Quads e SSV, estes com quilometragem ligeiramente mais curta.

A prova contou com a maioria dos pilotos nacionais que disputam o campeonato, entre os quais o experiente José Rogeira, em Ford Ranger, navegado pelo famalicense Paulo Marques, que terminou na oitava posição da geral.

De realçar, que se tratou de uma prova muito bem organizada, grande apoio aos pilotos, quer na segurança, quer na marcação da pista, criando para o público bons espaços de visibilidade e sem riscos. Como é usual, aqui no norte do país, os pisos são sempre muito duros e abrasivos, com pistas de muita condução, pondo à prova a rapidez dos pilotos, mas também a sua estratégia e gestão de corrida, que foi de facto o segredo de Tiago Reis.

a.n. Carvalho