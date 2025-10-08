Famalicão: Alunos do AE Padre Benjamim Salgado e Instituto Nun’Alvares vão à final mundial do STEM Racing

A equipa S-Energy fez história ao representar Portugal na Final Mundial do concurso STEM Racing, que decorreu em Singapura, entre 27 de setembro e 2 de outubro, alcançando a melhor classificação de sempre de uma equipa portuguesa nesta competição internacional.

Composta por seis alunos do curso de Ciências e Tecnologias, três do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado – André Fernandes, António Azoia e Simão Silva — e três do Instituto Nun’Alvares — Manuel Cosme, Martim Trigo e Ricardo Costa, a equipa conquistou o título de campeã nacional, assegurando a presença na final mundial, onde competiram 82 equipas oriundas de todo o mundo.

Durante as provas, a equipa portuguesa teve o carro mais rápido em pista, com o tempo de 1,058 segundos entre 664 corridas e obteve a pontuação de 703,1 pontos num total de 1005, o melhor resultado de sempre para Portugal. Desta forma, terminaram a competição em 19º lugar.

As professoras Carla Gomes e Isabel Almeida, do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, acompanharam a equipa nesta experiência única.