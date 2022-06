Famalicão: Alunos do Agrupamento Camilo Castelo Branco mostram a Marcelo Rebelo de Sousa que são “Heróis pelo Oceano”

Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco foram recebidos, esta terça-feira, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, naquela que foi a última sessão do programa “Heróis pelo Oceano”.

Vestidos com uma t-shirt que simboliza o projeto bIN, Be part of the solution! – projeto desenvolvido pelo AECCB, os alunos mostraram que querem fazer parte da solução e conservar o oceano com toda a sua biodiversidade, essencial para o equilíbrio climático. Este projeto foi desenvolvido em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão, a empresa Águas do Norte e a Fundação Castro Alves, tendo como coordenadoras as professoras Raquel Azevedo e Teresa Martins.

A visita ao Palácio de Belém, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, foi acompanhada pelo diretor do Agrupamento, Carlos Teixeira, pelo vereador do Ambiente da Câmara Municipal, Hélder Pereira, por Ana Silva, responsável pelo serviço de Valorização Ambiental do Município de Vila Nova de Famalicão, e pelas coordenadoras do projeto.

O Programa “Heróis pelo Oceano”, decorreu entre abril e maio deste ano, no Palácio de Belém, proporcionando o contacto de alunos do ensino secundário com personalidades ligadas ao mar, cujos modos de vida se podem constituir como fonte de inspiração.