Famalicão: Alunos do Agrupamento D. Maria II vencem prémio em Inteligência Artificial e Sustentabilidade

A comunicação oral intitulada “Deteção de microplásticos em água destinada a consumo humano” valeu aos alunos Bruna Novais, Duarte Azevedo e Afonso Fernandes, do Clube de Ciência Viva do Agrupamento de Escolas D. Maria II, o primeiro lugar no 2º Congresso Inteligência Artificial & Sustentabilidade (IAS) que decorreu no passado dia 12 de abril, na Universidade do Minho. Trata-se de um evento que integra comunicações, produções artísticas, workshops e palestras com especialistas e que contou com a participação de 300 alunos, do 9º ao 12º anos, do distrito de Braga, acompanhados por cerca de 30 professores.

No caso concreto, a proposta dos alunos do AE D. Maria II visa o desenvolvimento de uma técnica de baixo custo que utiliza o “Vermelho Nilo”, um composto fluorescente que auxilia a inspeção visual, uma vez que adere às partículas de microplástico, permitindo a sua observação microscópica com recurso à luz ultravioleta. A utilização de ferramentas de inteligência artificial como o “Astica” (um chatbot que permite a caraterização e descrição de imagens) ou o Fiji/ImageJ (que permite o tratamento e melhoria da qualidade das imagens obtidas) podem ser preciosos auxiliares na otimização do método e na melhoria do fluxo de trabalho.

Os alunos apresentaram a sua proposta de forma muito clara e assertiva, conquistando o júri composto por docentes e investigadores da Universidade do Minho e alcançaram este importante prémio, como reconhecimento pela qualidade do trabalho desenvolvido.

Os projetos apresentados foram desenvolvidos em estreita colaboração com professores e investigadores da Universidade do Minho e dedicam-se ao tema da Inteligência Artificial & Sustentabilidade aplicada a diferentes contextos e setores.