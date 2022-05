Famalicão: Alunos do Agrupamento D. Sancho I conquistam ouro nas “Olimpíadas de Química+”

Uma centena de alunos e professores de três agrupamentos de escolas famalicenses assinalam os 400 anos do nascimento de Molière, entre os dias 5 e 7 de maio.

Participam nas celebrações os Agrupamentos de D. Sancho I, Padre Benjamim Salgado e o de Gondifelos, assim como a ACE Escola de Artes de Famalicão.

Para além das encenações de peças de Moliére que serão apresentadas na Casa das Artes de Famalicão e no Teatro Narciso Ferreira, destaque para a presença do ator francês Eric Génovèse, da Comédie Française, que vai lecionar uma masterclass e protagonizar uma leitura encenada, no sábado à noite, antes da entrega dos prémios do Festival de Teatro.

Para assinalar a efeméride do dramaturgo francês, nos dias 5 e 6 de maio, às 21h30, na Casa das Artes, estreia “As Artimanhas de Scapin», numa coprodução da ACE Famalicão e Casa das Artes de Famalicão. Já na tarde do dia 7 de maio, os alunos do Curso de Teatro da ACE Famalicão vão ter uma masterclass com Eric Génovèse, ator da Comédie Française, na Casa das Artes.

Ainda no dia 7 de maio, a partir das 16h00, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, alunos do 3.º ciclo dos Agrupamentos de Escolas Padre Benjamim Salgado, D. Sancho I e de Gondifelos vão participar no Festival de Teatro Escolar, apresentando em palco peças de teatro de Molière, na língua francesa, que prepararam com os seus professores, entre elas, «Le Bourgeois Gentilhomme», «L’Ecole des Femmes ou L’Oiseau en Cage» e «Les Femmes Savantes ou Debout les Carottes».

Recorde-se que este projeto escolar de assinalar os 400 anos do dramaturgo francês teve início em setembro de 2021 com a realização de uma formação dirigida a professores de Francês e ministrada pelo formador Jan Nowak («Drameducation – dispositivo 10 sur 10»). O objetivo foi a preparação dos professores da disciplina de francês para a planificação de conteúdos letivos e a encenação, com os seus alunos do 3.º ciclo, de uma das peças de teatro de Molière, na língua francesa. Antes de se apresentarem no festival, os alunos tiveram oportunidade de apresentar o seu trabalho à respetiva comunidade escolar.

O encerramento da iniciativa acontece no sábado à noite, dia 7, pelas 21h30, na Casa das Artes de Famalicão com leitura encenada protagonizada por Eric Génovèse, que fará a leitura de excertos da peça «Le Tartuffe» (O Impostor), seguindo-se o momento protocolar de entrega dos prémios ao vencedor e participantes do Concurso de Teatro Escolar, que contará com a presença da representação diplomática de França, de parceiros envolvidos nas comemorações e o presidente da Câmara Municipal.

Refira-se que as comemorações dos 400 anos do Nascimento de Molière em Portugal são uma iniciativa que envolve o Município de Vila Nova de Famalicão, o Instituto Francês de Portugal/Embaixada de França em Portugal, a Alliance Française de Guimarães-Braga, o E.Leclerc Famalicão (Culturissimo France), a ACE Famalicão – Escola de Artes, a APPF – Associação Portuguesa de Professores de Francês, o «Drameducation – dispositivo 10 sur 10», o Agrupamento de Escolas D. Sancho I, o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado e o Agrupamento de Escolas de Gondifelos.