Os alunos da turma 8.º B participaram numa sessão de sensibilização sobre a igualdade, dinamizada por elementos da associação EDUPA, no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade.

A iniciativa teve como objetivo alertar os jovens para a importância do respeito pelos direitos de todos e ajudá-los a identificar situações de desigualdade e discriminação no dia a dia.

Durante a sessão, os alunos participaram numa atividade interativa em que tiveram de distinguir mitos de direitos previstos na lei. Foram abordados temas como a discriminação de género, o cyberbullying, o acesso à educação, a igualdade salarial e a discriminação racial e religiosa.

Houve ainda uma explicação sobre os principais documentos que protegem o direito à igualdade, entre os quais a Constituição da República Portuguesa e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A atividade terminou com a criação de cartazes coletivos. Cada aluno partilhou uma palavra ou frase que associasse à igualdade. Os trabalhos vão estar expostos em diferentes espaços da escola, de forma a envolver toda a comunidade educativa nesta reflexão.

A iniciativa procurou sensibilizar os mais jovens para a importância da igualdade de direitos e oportunidades, do respeito pela diferença e da construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.