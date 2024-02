Famalicão: Alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho I visitaram Barcelos

No próximo fim de semana realizam-se, em Oliveira Santa Maria, as cerimónias da Procissão Senhor dos Santos Passos. As várias iniciativas começam no sábado, às 16 horas, com o leilão das pernas do andor e dos estandartes e, uma hora depois, sai a procissão com a imagem do Senhor dos Santos Passos para a igreja paroquial. Após a chegada, e no final das promessas, será celebrada missa de Preceito. Mais tarde, às 21h30, há um concerto pelo Grupo Vocal Ançã-Ble, de música sacra, na igreja.

No domingo, às 10h30, tem lugar novo leilão das pernas dos andores do Senhor e de Nossa Senhora da Soledade. De tarde, a partir das 14 horas, acontece a chamada dos martírios da Irmandade, junto aos claustros e, trinta minutos depois, é proferido o Sermão do Pretório. No final, após o Sermão do Encontro, sai a procissão do largo do Mosteiro, terminando com o Sermão do Calvário, em Santa Tecla. A procissão será acompanhada pela Banda de Música de Riba de Ave.