Famalicão: Alunos do Clube Europeu da EB Luís de Camões estiveram em Espanha

Um grupo de doze alunos do Clube Europeu da EB Luís de Camões e quatro professores do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, participou numa mobilidade Erasmus+ em Cáceres, Espanha. Entre os dias 22 e 27 de março, foram acolhidos pela escola Ceip Alba Plata.

Durante esta mobilidade, a comitiva famalicense participou em várias experiências pedagógicas, explorou o património histórico da cidade de Cáceres e contactou com tradições e costumes que enriquecem a identidade cultural ibérica.

A cerimónia de encerramento vincou o espírito da amizade e união que caracterizou esta mobilidade. Foi um momento emotivo, com entrega de diplomas e troca de lembranças entre todos.

Depois desta participação, o regresso a VN Famalicão fez-se com a certeza que esta experiência Erasmus+ fortaleceu competências, ampliou horizontes e consolidou laços culturais que inspiram alunos e professores. Em Famalicão, as famílias prepararam uma receção calorosa, com cartazes, brindes e uma alegria contagiante.