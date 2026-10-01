Alunos do curso profissional de Técnico Auxiliar de Farmácia, da Escola Profissional CIOR, assinalaram o Dia Nacional do Farmacêutico. Uma cerimónia que decorreu na manhã da passada segunda-feira, dia 28, no auditório da escola.

Segundo o diretor do curso, Arcélio Sampaio, para além do registo de uma efeméride, esta atividade teve, ainda, como objetivo acolher e integrar os novos alunos e aproximar a escola dos seus parceiros, assim como «uma ação motivacional sobre a importância de se concluir um curso tendo em vista a inserção no mercado do trabalho ou prosseguimento de estudos».

Ana Pinho, farmacêutica na Farmácia Barbosa, entidade parceira-âncora da escola, abordou aspetos relacionados com o perfil técnico do curso e competências adquiridas, aspetos muito valorizados nos estágios e percursos profissionais. Participou ainda na ação Gonçalo Silva, ex-aluno da CIOR e técnico de farmácia na Farmácia Valongo.