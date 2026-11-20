Na última semana, um grupo de alunos com Necessidades Educativas Especiais participou numa mobilidade Erasmus+, em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, onde foram acolhidos pela escola Nuestra Señora de los Volcanes.

Ao longo da experiência foi promovida a autonomia dos alunos, a confiança e a oportunidade de aprender fora do contextual escolar habitual.

O programa incluiu momentos de descoberta cultural e contacto com o património da ilha. Os alunos conheceram a Casa de José Saramago e visitaram a Fundação César Manrique.

Segundo o Agrupamento de Escolas Dona Maria II foi “uma semana em que a inclusão se viveu verdadeiramente, em que as diferenças foram valorizadas e em que cada aluno teve oportunidade de aprender ao seu ritmo, ganhar confiança e conquistar um pouco mais de autonomia”.