Famalicão: Alunos filmados a agredir colega em escola

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco instaurou um processo disciplinar aos dois alunos da Escola Júlio Brandão envolvidos nas agressões a um colega, ocorridas na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, num dos recintos desportivos do espaço escolar.

O caso ficou registado em vídeo. Nas imagens, a que a Cidade Hoje teve acesso, são visíveis vários momentos de agressão entre os jovens. Após os desacatos, os dois alunos abandonam o local, deixando o colega caído no chão e em lágrimas.

Contactada pela Cidade Hoje, a direção do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco garantiu que a situação foi acompanhada de imediato pelos responsáveis da escola. Além do acionamento da equipa Escola Segura da PSP, foi também instaurado um processo disciplinar aos dois alunos envolvidos nas agressões.

A mesma fonte acrescenta que a vítima está a receber acompanhamento por parte da comunidade escolar, numa tentativa de garantir o seu bem-estar físico e emocional após o sucedido.

O caso está agora a ser analisado pelas autoridades e pelos serviços internos do agrupamento escolar.