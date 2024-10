Famalicão: Alunos podem assistir a espetáculos nos teatros municipais de forma gratuita

Famalicão Made IN celebra 10.º aniversário com Fórum Económico e outras iniciativas

O Fórum Económico de Famalicão, marcado para o dia 22 de outubro, é um dos pontos altos dos dez anos do Made In. O ano em que Famalicão foi considera Região Empreendedora Europeia. A iniciativa, marcada para a Casa das Artes, versa sobre o tema: ”Inteligência Artificial e Criatividade. Pode a cópia superar o original?” Arranca às 14 horas, com entrada gratuita, mas sujeita a inscrição, numa promoção do município com o Jornal de Notícias. A escolha do tema é sobre a inteligência artificial e a transição digital e a forma como as tecnologias emergentes estão a transformar o cenário empresarial e económico.

«O Famalicão Made IN está de parabéns. Dez anos depois é inegável que estamos perante um projeto de enorme sucesso, reconhecido como um parceiro fundamental por toda a comunidade empreendedora e empresarial do concelho», realça o presidente da autarquia, Mário Passos, a propósito deste aniversário.

O edil destaca ainda a recente mudança de estratégia e o salto do “Made In para o Created In” como um bom exemplo «do quanto estamos atentos às novas realidades e do quanto queremos continuar a ser um aliado de peso para o desenvolvimento económico e social de Vila Nova de Famalicão».

Recorde-se ainda que as dinâmicas do Famalicão Made IN foram um dos argumentos que valeram a Vila Nova de Famalicão o título de Região Empreendedora Europeia 2024.

Na celebração do 10.º aniversário esteve, também, incluída a terceira edição da Growth Conference – conferência com partilha de dicas e tendências importantes para o crescimento das empresas – organizada pela Drible e que teve lugar esta terça-feira, na Casa das Artes.

Sexta-feira, dia 4 de outubro, será lançado o Hackathon Made IN, que colocará a indústria do concelho a apresentar desafios às startups de área tecnológica.

Dias 23 e 24 de outubro, a Universidade Lusíada de Famalicão acolhe mais uma mostra do Meu Projeto é Empreendedor, iniciativa que destaca as Provas de Aptidão Profissional mais empreendedoras realizadas pelos alunos finalistas dos cursos profissionais.

Outubro marca também o início de um novo ciclo de ações de formação gratuita no âmbito do espaço FAB LAB, na Universidade Lusíada, a partir do dia 26, destinado a estudantes, empresários e cidadãos em geral, bem como empresas, comunidades e instituições educativas e do conhecimento.

Ao longo do mês, o Famalicão Made IN marcará também presença nas escolas do concelho, com sessões de empreendedorismo junto do público escolar.

Recorde-se que o Famalicão Made IN, lançado em 2014, tem como objetivo exponenciar a performance económica do concelho famalicense, promover a sua genética empreendedora, captar novos investimentos e auxiliar empresários e empreendedores no desenvolvimento de projetos empresariais.