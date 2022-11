Famalicão: Alunos vão ao cinema para completarem conteúdos escolares

A Casa das Artes programou, para o dia 2 de dezembro, a exibição do documentário “Viagem ao Sol”, dos realizadores Susana Sousa Dias e Ansgar Schaefer, inserida na primeira réplica do sétimo episódio do Close-Up. Neste dia, várias turmas de diversas escolas da região marcam presença nas três sessões (10h00, 14h30 e 19h00). Os alunos vão ao cinema para complementarem conteúdos desenvolvidos nos domínios de autonomia curricular dos seus agrupamentos de escolas, sendo que o documentário reflete-se nos conteúdos programáticos relacionados com o “Estado Novo” e/ou “II Guerra Mundial”, dos níveis de ensino do 6.º, 9.º e 12.º anos.

As sessões são dirigidas para alunos do 3.º ciclo e secundário, sendo que a sessão das 19h00 está aberta ao público geral. Para além de poderem ver o documentário, os presentes vão poder contar com a presença de Ansgar Schaefer, um dos realizadores. As inscrições para escolas decorrem até segunda-feira, dia 28 de novembro.

“Viagem ao Sol” é uma reflexão sobre crianças em situação de conflito e pós-conflito, partindo de testemunhos de antigas crianças austríacas, enviadas no pós-guerra para Portugal, país poupado à Segunda Guerra Mundial. Só com imagens de arquivo, o documentário estabelece múltiplas ressonâncias com a Europa atual, onde o espaço para o Outro se tem vindo a reduzir drasticamente.

Este documentário surge programado em paralelo com a exposição itinerante “Crianças Cáritas – do Mundo para Famalicão”, promovida no programa educativo e cultural “De Famalicão para o Mundo” do Município de Famalicão, que tem estado patente em escolas e prosseguirá por diversos espaços públicos.

O episódio 7.1 do CLOSE-UP divide-se pelos meses de dezembro e janeiro.