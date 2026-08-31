Esta segunda-feira, a Praça Mouzinho de Albuquerque, prossegue com mais um dia de animação.

O destaque da programação está marcado para as 21h00, com a atuação do grupo Alvorada Musical, que promete proporcionar uma noite de música e entretenimento aos visitantes do certame.

A decorrer até 6 de setembro, a Feira de Artesanato e Gastronomia continua a reunir dezenas de expositores de todo o país, com uma ampla oferta de artesanato, produtos tradicionais e gastronomia regional. O trabalho ao vivo dos artesãos e a programação cultural continuam a ser alguns dos principais motivos de atração de um dos eventos mais emblemáticos do concelho.