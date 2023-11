Famalicão: Amândio e Marlene vencem primeira edição Da Castanha Trail

Amândio Ferreira, da Associação Quebraritmo, e Marlene Azevedo, Fisioactive Team, foram os vencedores da primeira edição da Castanha Trail, que decorreu em Brufe, na manhã do passado sábado.

A prova, que contemplou outras distâncias, teve 14km que foram percorridos por cerca de 200 atletas. É uma organização da Associação Bicicletas Temos Todos BRUFEBTT, em colaboração com a Junta de Freguesia de Brufe. Decorreu no âmbito da Mostra Associativa da Freguesia de Brufe, que decorreu no passado fim de semana.