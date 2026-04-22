Famalicão: Amândio Ferreira alcança bom resultado no Nacional de Montanha

O atleta da Quebraritmo foi o quinto melhor português e campeão nacional, escalão M35, no Campeonato Nacional de Montanha, na vertente Up and Down, realizado em Castro Daire. Nesta prova do Campeonato do Mundo da especialidade, num percurso muito técnico, desníveis exigentes e elevado ritmo competitivo, Amândio Ferreira fez uma prova de superação, alcançando um resultado de grande valia, num contexto competitivo de elite, onde cada posição é conquistada com esforço máximo, resistência e estratégia.
Famalicão: Podomed, 21 anos «a investir na qualidade dos cuidados de saúde»
A Clínica Podomed celebra 21 anos de atividade, marcados por um percurso «de crescimento e de investimento contínuo na qualidade dos cuidados prestados», referem os seus responsáveis.
Desde a sua abertura, a Podomed tem assegurado uma resposta clínica diferenciada, suportada por equipas experientes e por uma abordagem centrada em cada pessoa.
Este aniversário representa, segundo os seus responsáveis, «a consolidação de uma relação de confiança» construída ao longo de 21 anos com doentes, parceiros e colaboradores.
Por isso, renovam «o compromisso de continuar a evoluir e a contribuir para uma prestação de cuidados de saúde qualificados. Agradecemos a todos que fazem parte deste projeto e continuaremos aqui para assegurar uma resposta de qualidade a cada um dos nossos utentes».
Famalicão: Equipa técnica do melhor treinador de março «vive para ganhar e ser feliz»
Ao Centro de Treinos do FC Famalicão chegou mais um prémio. Março trouxe várias distinções – melhor defesa, melhor guarda-redes, melhor jovem, melhor golo e melhor treinador. Forma três vitórias, um empate, um golo sofrido e 10 pontos em 12 possíveis. Um registo que foi reconhecido pelos treinadores da I Liga que atribuíram a Hugo Oliveira o prémio do melhor de março
O treinador do FC Famalicão chamou toda a equipa técnica para receber o prémio que tem mais valor «por ser atribuído pelos nossos pares. É o trabalho de uma equipa muito grande, na qual se inclui a equipa técnica, staff e, sobretudo, jogadores que, pelo seu talento e coragem, dão caminho ao nosso jogo», nota Hugo Oliveira.
No mais, este prémio é, também, «o reconhecimento de que estamos a fazer bem as coisas», mas que «aumentará ainda mais a nossa responsabilidade». E o futuro passa por «ganhar todos os jogos e fazer com que os jogadores sejam melhores amanhã e fazer com que o clube se desenvolva. Essa é a nossa meta e forma de estar. Vivemos para ganhar e ser felizes».
O treinador explicou os números de março pela ação da sua equipa que é forte em todos os momentos do jogo. «Defendemos com o primeiro jogador do setor atacante e começamos a atacar pelo guarda-redes», explicou, avaliando a equipa «como ofensiva, pois defendemos mesmo quando estamos a atacar». No entanto, avisa, «ainda há muito para fazer, crescer e evoluir».
Famalicão: Rodrigo Pinheiro já tem o prémio de golo do mês de março
O golo do lateral direito na receção ao FC Arouca, da 25.ª jornada, valeu a distinção do melhor de março e, na altura, os três pontos aos famalicenses, na vitória por 1-0.
O atleta, que cumpre a segunda temporada no FC Famalicão, afirma que «marcar é sempre bom, especialmente se permitir à equipa alcançar os objetivos para cada jogo».
Ao recordar o momento, o defesa confessa que «quando rematei tive logo a perceção que seria golo». O cruzamento de Gustavo Sá da esquerda foi aliviado por um defesa para fora da grande área e «decidi fazer um remate espontâneo» que valeu um golo de belo efeito.
Recorde o momento
O golo superou a concorrência de Geny Catamo (Sporting), Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC) e William Gomes (FC Porto), numa votação que foi decidida pelos adeptos.
Esta temporada, Rodrigo Pinheiro tem-se afirmado como titular na equipa de Hugo Oliveira, com 26 jogos, 3 golos e 2 assistências até agora.
Famalicão: «Este prémio deve-se ao trabalho da equipa»
O central senegalês afirma que o “título” de melhor defesa de março da I Liga «deve-se ao trabalho de toda a equipa, a quem agradeço profundamente. Fiquei muito feliz por ter recebido este prémio, mas reconheço que o mesmo só foi possível pelo trabalho coletivo».
O jovem central de 20 anos recebeu a distinção de defesa do mês de março, com 20,41% superando a concorrência dos centrais polacos do FC Porto, Kiwior e Bednarek, que arrecadaram 13,27% cada.
Muito se deveu à consistência defensiva que ajudou a manter, com a equipa a apenas consentir um golo em quatro jogos.
O 55 dos famalicenses, foi também decisivo no ataque ao fazer o golo da vitória frente ao CD Nacional, no triunfo por 1-0.
Apesar de reconhecer o bom trabalho da equipa até agora, o jovem central não se desvia dos objetivos. «O trabalho ainda não terminou. Continuaremos com muita dedicação para que a equipa mantenha o nível exibicional que tem apresentado».
O defesa, que chegou na época 2024/2025, tem sido peça chave da turma de Hugo Oliveira na presente temporada, tendo já realizado 23 jogos e apontado um golo. Recentemente renovou com o FC Famalicão até 2030.
Tiago Torres
Famalicão: S. Mateus termina campeonato nacional no quarto lugar
Terminou, no passado fim de semana, a fase regular do campeonato nacional da 3.ª divisão, série A, onde competiu o São Mateus. O conjunto famalicense fechou a prova no quarto lugar e «não sendo o objetivo traçado, foi reflexo do nosso percurso. Uma caminhada feita com trabalho, dedicação e superação em cada desafio», reconhece o clube.
O S. Mateus somou 43 pontos, foi o sexto melhor ataque (88 golos) e a segunda melhor defesa (55), só superada pelo vencedor Paços de Ferreira que, na próxima época, vai jogar na 2.ª divisão. O Lusitânia de Lourosa, segundo da classificação, vai lutar pela subida. Em sentido contrário, os três últimos da série – Contacto, Sangemil e Pedras Salgadas – descem aos distritais.
Famalicão: Mulher de 57 anos atropelada em Joane
Na manhã desta quarta-feira, uma mulher de 57 anos foi atropelada na Avenida 25 de abril, em Joane.
O alerta foi dado por volta das 11h06 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Famalicão.