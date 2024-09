Famalicão: Amândio Ferreira conquista terceiro lugar no Campeonato Nacional de Trail Sprint

O atleta da Quebraritmo foi um dos destaques no Campeonato Nacional de Trail Sprint, em Sintra. Amândio Ferreira conquistou 3º lugar da geral e foi o segundo melhor no escalão M35.

Na prova realizada no passado fim de semana, na bonita mas, também, exigente Serra de Sintra, com trilhos técnicos e um desnível acumulado de 1.650 metros ao longo de 23 km, Amândio Ferreira testou, mais uma vez, os seus limites e fê-lo com uma excelente classificação. Ferreira teve um excelente desempenho, competindo ao mais alto nível e confirmando o seu lugar entre os melhores atletas de trail do país.

A equipa Quebraritmo, com a prestação de Amândio Ferreira e outros membros, reforça a sua posição no panorama do trail nacional. Helena Martins, Manuel Fernandes, Paulo Pereira e Márcio Sá (4º lugar escalão) também estiveram presentes nesta competição nacional.