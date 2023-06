Famalicão: Amândio Ferreira vai à Taça de Portugal de Trail

Famalicão: Mário Passos na abertura do encontro “Caminhos com Sentido para um Emprego Humanizado”

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, participa esta sexta-feira, pelas 09h30, na abertura do Encontro Concelhio de Partilha de Boas Práticas: “Caminhos com Sentido para um Emprego Humanizado”, promovido pela Engenho, entidade coordenadora do projeto “Famalicão CLDS 4G”.

O encontro, que decorre no Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, visa promover uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido no âmbito do programa CLDS 4G ao longo dos últimos três anos em áreas como o emprego, formação, qualificação e empreendedorismo.

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4G foi criado pelo Instituto de Segurança Social dinamizado desde julho de 2020 pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com a Engenho – Associação Local de Desenvolvimento Local do Vale do Este. O plano de ação esteve centrado nas áreas do emprego, formação, qualificação e empreendedorismo, encontrando-se agora na sua reta final.