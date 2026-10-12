A Associação de Matraquilhos de Pedome (AMAPE) sagrou-se campeã nacional de Clubes 1.ª Divisão de Matraquilhos e Futebol de Mesa. O título, conquistado este domingo, permite o apuramento para a ITSF World Champions League Finals 2027.

Para a direção do clube, esta conquista representa o «reconhecimento do trabalho, da dedicação, do espírito de equipa e da ambição dos atletas da AMAPE, que continuam a elevar o nome do clube e da sua terra no panorama nacional da modalidade».

Em comunicado, dizem que levar «o nome de Pedome e de Famalicão ao topo do panorama nacional é motivo de enorme orgulho e demonstra que, com trabalho, dedicação e espírito de equipa, é possível alcançar grandes objetivos».

A AMAPE acrescenta que «este título constitui também um incentivo para continuar a desenvolver a modalidade, formar atletas e preparar os desafios futuros, com a ambição de levar a AMAPE cada vez mais longe».

Na prova, a AMAPE fez-se representar por duas equipas: A – Tiago Messias, Martim Messias, Filipe Carvalho, Filipe Parreira. A equipa B – Carlos Araújo, Ricardo Moreira, Miguel Moreira, Fábio Carneiro.

A AMAPE agradece à Junta de Freguesia de Pedome, ao Município de Vila Nova de Famalicão e a todos os seus patrocinadores, «pelo apoio e contributo que têm dado ao crescimento do clube e ao desenvolvimento dos matraquilhos e futebol de mesa». Apoios que considera fundamentais para que a modalidade e o clube continuem a crescer.

A AMAPE agradece, ainda, a todos os atletas, dirigentes, associados, familiares e apoiantes que contribuem diariamente para o percurso e crescimento do clube.