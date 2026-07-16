Famalicão: AMAPE soma prémio de melhor clube nacional e vários pódios na Taça de Portugal

A equipa famalicense recebeu a distinção de melhor clube do Ranking Nacional, DE 2025, durante a Taça de Portugal que decorreu nos dias 11 e 12 de julho, na Covilhã.

Para além do prémio coletivo, os atletas da Associação de Matraquilhos de Pedome conquistaram vários pódios nas competições individuais e de pares da Taça.

Na vertente individual, no escalão sénior, esteve em destaque Fábio Carneiro, ao conquistar o 1. º lugar.

Também no 1. º lugar terminou a dupla formada por Carlos Araújo e Ricardo Moreira, que competiu no escalão sénior.

Outra dupla a subir ao pódio foi a composta por Fábio Carneiro e Miguel Moreira, que conquistou a medalha de bronze, também no escalão sénior.

A Taça de Portugal decorreu nos dias 11 e 12 de julho, na cidade da Covilhã.

Em comunicado, a direção da equipa famalicense felicitou «todos os atletas pelos excelentes resultados alcançados» e agradeceu «o apoio de todos os associados, patrocinadores e adeptos, que continuam a contribuir para o crescimento e sucesso do clube».