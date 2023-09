Famalicão: “Amar o Minho” promove Residências Gastronómicas na Praça-Mercado

João Pedro Sousa é, assumidamente, o treinador do presidente da SAD. Em declarações reproduzidas pelo O Jogo, no decurso da intervenção de Miguel Ribeiro no “Thinking Football Summit”, evento da Liga que se realiza no Porto até sábado, o dirigente assume que desde que o clube chegou à I Liga, em 2019/2020, «tivemos alguns treinadores, mais do que gostaria. Gostava de ter tido só o João Pedro Sousa».

Aliás, Miguel Ribeiro lamenta que o atual treinador não esteja a fazer a sua quinta época. «Pela competência que lhe reconheço, pelo que gosto dele. Hoje é uma alegria poder contar com ele e uma tristeza ele não ter estado este tempo todo», assumiu.

João Pedro Sousa, que já leva 101 jogos ao serviço do clube (80 na I Liga), chegou na época 2019/2020, no regresso do emblema famalicense à I Liga. Fechou essa temporada com um sexto lugar, depois de lutar pela Europa até ao último segundo da última partida, diante do Marítimo. O treinador continuou na época seguinte, mas saiu em janeiro de 2021, por força dos maus resultados. Regressou em setembro de 2022, fechando a época em oitavo lugar. Agora, com quatro jornadas disputadas, a equipa soma 7 pontos, depois de já ter defrontado o Braga e Sporting. E o objetivo é o quinto lugar, tal como pedido pela SAD a João Pedro Sousa.

Foto: FC Famalicão