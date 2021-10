Famalicão: AMCO Intermediários de Crédito encontra-se entre as 15 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal

A AMCO Intermediários de Crédito foi distinguida como a 13ª empresa no ranking das 50 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal, pela Revista Exame. De acordo com a empresa, o sucesso da AMCO Intermediários de Crédito «é o reflexo do excelente profissionalismo e da dedicação dos colaboradores e parceiros».

«Para nós, é um orgulho enorme sermos reconhecidos pelas boas práticas de gestão, pelo ambiente de trabalho de referência e sobretudo por retermos os melhores talentos entre milhares de empresas nacionais». A conquista desta distinção «permite-nos perceber que o percurso que trilhamos diariamente é notável e de referência», acrescentara, em comunicado.