A GNR de Riba de Ave constituiu arguido um homem de 59 anos, por ameaça e coação com arma de fogo.

Esta terça-feira, 24 de novembro, na sequência de diligências de investigação, os militares deram cumprimento a um mandado de busca em estabelecimento comercial que culminou na apreensão do seguinte material de uma arma de calibre 6.35 e 33 munições de igual calibre.

O homem foi constituído arguido e a arma e as munições serão entregues no Núcleo de Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública de Braga.