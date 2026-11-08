A associação responsável pelas míticas 24 Horas BTT, pelas 3 Horas BTT Noturnas ou pelo Duatlo de Famalicão, tem uma nova propostas para os amantes das bicicletas. Trata-se da Meia Maratona BTT Noturna, marcada para o dia 26 de junho do próximo ano.

A iniciativa já anunciada, embora ainda com poucas informações, é da Associação Amigos do Pedal que projeta uma nova jornada de ciclismo, com partida e chegada nos Paços do Concelho de Famalicão. Sabe-se, também, que o circuito vai levar os ciclistas por trilhos e montes em Famalicão, com o final em formato de circuito, de duas voltas, pelas ruas da cidade.

Os Amigos do Pedal assumem a Meia Maratona BTT Noturna como uma evolução das também pioneiras 3H BTT Noturnas de Famalicão, no distante ano de 2012.