Famalicão: AML assinala Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz com mostra desportiva

A ACIP – Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social, com sede na vila de Joane, abraçou um novo projeto. Trata-se do Valor T, iniciativa de âmbito nacional, que tem por missão apoiar as pessoas com deficiência na procura e concretização do seu potencial profissional, através de um processo de promoção de empregabilidade centrado na valorização do talento e mérito dos candidatos e no acompanhamento e partilha de oportunidades pelas entidades empregadoras.

A ACIP assinou o memorando de entendimento com a Valor T, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e várias instituições nacionais que prevê a implementação de várias diretrizes para a criação de condições que permitam promover a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência no acesso ao mercado de trabalho.

Esta será mais uma resposta da ACIP, a juntar ao Centro de Recursos e à Formação Profissional para Pessoas com Incapacidade, tudo na missão da instituição segundo o lema “Lado a Lado construímos felicidade”.

Para mais informações contar 252 928 610 e 252 313 892