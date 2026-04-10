Famalicão: AML assinala Selo Protetor com hastear da bandeira

A Associação de Moradores das Lameiras (AML) que, em janeiro passado, recebeu o Selo Protetor da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), distinção entregue a entidades que se destacam na promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens, assinalou, na passada quarta-feira, esta conquista com o hastear da respetiva bandeira.
A cerimónia contou com a presença do presidente da direção, Jorge Faria, do vereador da Educação, Pedro Oliveira, e do presidente da Junta de Freguesia, Jorge Cruz, que hastearam a bandeira, celebrando o reconhecimento atribuído à instituição.
Na ocasião, Jorge Faria falou da importância desta distinção, «um reconhecimento do trabalho diário de toda a nossa equipa. É com grande orgulho que vemos valorizado o compromisso da AML na proteção e bem-estar das nossas crianças e jovens. Este é um caminho que continuaremos a percorrer com responsabilidade e dedicação».
A cerimónia ficou, ainda, marcada pela atuação de uma cantora do projeto “Sons do Bairro”, que interpretou um tema que encantou os presentes.