Famalicão: AML recebe equipamentos do INATEL para reforçar apoio na Casa Abrigo “Viver Melhor”

Como forma de assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o diretor do Inatel de Braga, Raúl Fernandes, ofereceu dois computadores e uma impressora à Casa Abrigo – Viver Melhor do Centro Social das Lameiras.

O material servirá para dotar a casa de ferramentas que auxiliarão as mulheres acolhidas, na otimização do seu projeto de vida e para desenvolverem competências para a vida pessoal e profissional.

Raúl Fernandes, que veio acompanhado por Armindo Vilas Boas, esteve à conversa com o presidente da AML, Jorge Faria. Foi também efetuada uma visita às instalações, cuja organização e limpeza foram elogiadas pela direção do Inatel.

Famalicão: Equipa sub-23 empata na estreia de Nicola Popovic

Na décima jornada da Liga Revelação, na estreia de Nicola Popovic no comando técnico, o Famalicão empatou, a dois golos, em Vila do Conde.

Diante do Rio Ave, Sekou Diancoumba foi autor de um bis já perto do final do encontro. O Famalicão ocupa a quarta posição, com 14 pontos. Na próxima jornada, segunda-feira, recebe o Vizela, às 11 horas.

Famalicão: Requalificação da Escola de Seide arranca no início de 2026

Como já tinha sido anunciado, o Município de Famalicão vai avançar com a requalificação da Escola Básica de Seide e, na última reunião de Câmara, foi anunciado que as obras arrancam no início de 2026.

Com um orçamento de 1,3 milhões de euros, o projeto prevê a recuperação do edifício centenário existente, com ampliação, através da construção de um novo edifício com dois pisos, que se desenvolve como continuidade do espaço atual e com ligação ao edifício original pelo interior.

Estão previstas quatro salas de aula, salas de apoio, sala de professores, refeitório (com fabrico próprio de refeições), instalações sanitárias e sala de arrumos.

Já o espaço envolvente dos edifícios será reorganizado de forma a criar um recreio coberto, um recinto desportivo, uma horta pedagógica e espaços verdes.

Durante o decurso da obra, que está prevista arrancar no primeiro trimestre de 2026, as atividades letivas vão decorrer em instalações provisórias, localizadas num terreno contíguo à emblemática Casa de Camilo, atualmente utilizado como zona de estacionamento.

As instalações provisórias incluem quatro salas de aula, um espaço de refeitório polivalente, uma sala de professores, instalações sanitárias e área técnica.

Com um prazo de execução de 12 meses, a empreitada será assegurada pela empresa Fernando Silva & Cia, Lda.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão tem em curso várias intervenções, nomeadamente, no novo Centro Escolar de Brufe, a Escola Secundária Padre Benjamim Salgado (Joane), a Escola Básica n.º 1 Senador Sousa Fernandes (Vila Nova de Famalicão), e a Escola Básica nº 1 de Loureiro (Delães).

Famalicão: Duas famalicenses vão correr por Portugal no Europeu de corta-mato

A cerca de três semanas dos Campeonatos Europeus de corta-mato, em Lagoa, Algarve, no dia 14 de dezembro, a direção da Federação Portuguesa de Atletismo anunciou, esta terça-feira, os atletas que vão representar Portugal na competição. Ana Marinho, que corre pelo São Salvador do Campo e que no passado fim de semana sagrou-se campeã nacional sub-23 de corta-mato longo, e Vanessa Carvalho, do SC Braga, constam da convocatória.

Após observação das competições internacionais e dos Campeonatos Nacionais de corta-mato, realizados no mesmo local dos Europeus (o Parque Urbano do Parchal), a equipa portuguesa tem como “cabeças de lista” os campeões nacionais José Carlos Pinto e Mariana Machado, incluindo ainda o campeão mundial dos 1500 metros, o algarvio Isaac Nader.

Famalicão: Chega propõe estacionamento gratuito no centro da cidade durante a época natalícia

Chega Famalicão propõe estacionamento gratuito no centro da cidade durante o período natalício, nomeadamente entre 13 de dezembro e 6 de janeiro. Proposta que será entregue nos serviços para ser discutida na próxima reunião de Câmara.

Segundo o Chega, a medida visa apoiar diretamente o comércio local durante a época natalícia, «um período de grande importância económica, sobretudo após os prejuízos e condicionamentos causados pelas obras de requalificação urbana recentemente concluídas», refere o Chega, em comunicado à imprensa.

Além de considerar a medida positiva para o comércio, o Chega entende que é uma forma de promover o município como destino natalício atrativo.

A proposta incentiva, também, a utilização de transportes públicos por visitantes de fora do centro urbano, esperando «contribuir para uma transição gradual para hábitos de mobilidade mais sustentáveis, reduzindo o fluxo automóvel e promovendo alternativas menos poluentes».

«O município deve dar o exemplo e mostrar que está verdadeiramente ao lado do comércio tradicional e das famílias famalicenses. Esta medida não é apenas simbólica — é prática, útil e necessária para dinamizar o centro da cidade num dos períodos mais importantes do ano», afirma a Comissão Política Concelhia do Chega.

Famalicão: FC Famalicão defronta o FC Porto na Taça de Portugal

Nos oitavos de final da Taça de Portugal, o FC Famalicão visita o Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, entre os dias 16 e 18 de dezembro. Quem vencer esta eliminatória sabe que, em janeiro do próximo ano, nos quartos de final, vai receber o vencedor do encontro Farense x Benfica.

O sorteio realizou-se ao início da tarde desta terça-feira, na Cidade do Futebol.

Famalicão: Equipa feminina joga com o CF Benfica na Taça de Portugal

Na próxima eliminatória da Taça de Portugal a equipa feminina do FC Famalicão vai defrontar o CF Benfica, na condição de visitante. A equipa visitada compete no nacional da 3.ª divisão, enquanto que as famalicenses jogam na 2.ª divisão.

Para chegar aos oitavos de final da prova rainha do futebol nacional, o FC Famalicão eliminou o Castêlo da Maia (21-0), A-dos-Francos (5-0) e Cadima (0-5).

O sorteio realizou-se ao início da tarde desta terça-feira, na Cidade do Futebol.