Famalicão: AML vai investir 320 mil euros na manutenção e reabilitação do edifício

A Associação de Moradores das Lameiras (AML) vai intervir no Centro Social, com requalificação da rede de abastecimento de água quente e fria, a resolução de problemas de humidade, a pintura integral do Centro Social e a reparação ou aquisição de equipamentos hoteleiros e de lavandaria.

Está, também, no Programa de Ação para 2026 a criação de cinco novos espaços integrados nas antigas instalações da AML. Estes espaços — Cozinha Terapêutica, Cozinha Montessori, Lavandaria/Espaço de Costura, Mercadinho e Biblioteca/Sala de Apoio — estão pensados para fortalecer o apoio prestado aos utentes das respostas sociais e à comunidade envolvente que necessite destes espaços. O objetivo é dotar estes públicos de infraestruturas que promovam maior autonomia e competências essenciais para a vida diária.

As propostas constam do Programa de Ação e Orçamento para 2026, aprovado no dia 24 de novembro. Os investimentos previstos superam os 320 mil euros.

Quanto ao tema, é a continuidade do Projeto Socioeducativo “Abraçar Emoções”, centrando-se no subtema “Escutar Emoções”.

De acordo com Jorge Faria, presidente da AML, o Complexo Habitacional das Lameiras continuará a ser uma prioridade. Por isso, prosseguirá com as manutenções, reparações e conservações dos espaços comuns, bem como com as requalificações necessárias nas habitações municipais, visando proporcionar melhores condições de habitabilidade a todos os moradores, através do protocolo que tem com a Câmara. Como o Município formalizou uma candidatura ao PRR, a AML confessa estar vigilante e empenhada até ver a obra concluída.