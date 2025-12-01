Concelho, Cultura

Famalicão: “Amores de Perdição” no Centro de Estudos Camilianos

Na tarde do próximo domingo, a partir das 17h30, o auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide, é palco para a exibição de “Amores de Perdição”, do Projeto NEXT – Núcleo Experimental de Teatro, com encenação de Ana Luísa Azevedo.

Este espetáculo, de entrada gratuita, integra a iniciativa municipal Teatro N´ Aldeia que, desde setembro e até ao dia 14 de dezembro, tem espetáculos teatrais em várias freguesias do concelho.

 

Famalicão: Treinador Hugo Oliveira foi exemplo e deu sangue

Na véspera, o treinador do FC Famalicão lançou o repto à dádiva de sangue e, no dia, esta segunda-feira, deu o exemplo.

Hugo Oliveira foi um dos elementos da estrutura do plantel do FC Famalicão que durante esta manhã, na Academia, deu sangue no âmbito de mais uma ação da Associação de Dadores de Sangue, em colaboração com o clube. A colheita foi feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação. De um total de 64 inscrições, foram recolhidas 57 dádivas. Destes dadores, 15 fizeram-no pela primeira vez, é o maior número desde 2022.

Esta ação solidária foi a que mais dádivas recolheu desde aquele ano. Nessa altura, houve 35 dádivas, no ano seguinte subiu para 50 e, em 2024, baixou para 47.

Famalicão: Pedro Alves garante título regional Norte de navegadores

O cancelamento do Rali de Murça confirmou o título de campeão regional Norte 2025 do navegador famalicense Pedro Alves. Depois de Tiago Silva ter assegurado matematicamente, na prova anterior, o título de piloto, a dupla tinha como objetivo em Murça garantir o título conjunto, o que acabou por concretizar-se de forma antecipada.

A Tiajo Motorsport fechou uma época marcada por desafios competitivos e momentos de celebração, com destaque para a vitória caseira no Rali de Famalicão, culminando nos títulos de piloto e navegador. A equipa deixa um agradecimento a todos os envolvidos nesta conquista, desde patrocinadores, ao apoio técnico da Racing4You, bem como à família e amigos que estiveram sempre presentes.

Famalicão: A família do Riba d´Ave reúne-se na noite de 18 de dezembro para a festa de Natal

A festa de Natal do Riba d´Ave Hóquei Clube realiza-se na noite de 18 de dezembro, a partir das 21 horas, no salão paroquial da freguesia.

O momento, para além do convívio, servirá de apresentação oficial dos atletas e treinadores da formação, com muitas atrações, surpresas e prémios para os vencedores das rifas. O objetivo do encontro é, segundo o clube, «reforçar os laços que nos unem e celebrar a amizade que faz do nosso clube uma verdadeira família».

Quem adquirir rifas fica habilitado a uma camisola autografada pelos jogadores da equipa principal, um stick hóquei em patins e um cachecol e garrafa de água.

Famalicão: A mais recente criação do INAC sobe ao palco da Casa das Artes esta semana

Esta quinta e sexta-feira, às 21h30, a Casa das Artes recebe a mais recente criação do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC). “Eu Quero é Andar de Carrinhos de Choque” segue depois para o Teatro Garcia de Resende, em Évora, no dia 19 de dezembro. O espetáculo tem a direção artística de Bruno Machado e conta com a interpretação e cocriação dos artistas Fabíola Augusta, Maurício Jara, Só Filipe e Tjaša Dobravec. No próximo ano o espetáculo vai passar pelo Teatro Municipal de Bragança, no dia 31 de janeiro; segue para Montemor-o-Novo a 14 de fevereiro; e para O Teatrão, em Coimbra no dia 28 de fevereiro.

Este espetáculo de circo contemporâneo, que estreou em Itália, em junho passado, propõe uma reflexão sobre a identidade onde memórias coletivas e desejos individuais colidem. Os carrinhos de choque não são apenas metáforas de colisão e deslocamento, são um desejo pela existência que convida o público a um transe onde os sentidos se dissolvem, a realidade se fragmenta e o tempo parece suspenso num fluxo hipnótico de imagens, sons e sensações.

Este espetáculo é uma coprodução Instituto Nacional de Artes do Circo, com a Casa das Artes de Famalicão, Festival Sul Fillo del Circo, Centro Cultural de Paredes, Centro de Artes de Águeda, Teatro Municipal da Guarda, Coliseu do Porto.

Famalicão: Em pares, em grupo e a solo, Gindança termina época com vários títulos

Fechada a época competitiva 2025, a Academia Gindança faz um balanço muito positivo. Das participações em várias competições, realce para o título do Circuito Nacional alcançado pelo par Leonardo Pereira e Lara Costa, em Standard e Latinas no escalão de Juvenis 2 Iniciados; e a vitória na Taça de Portugal, em Adultos Intermédios Standard, por Pedro Castro e Júlia Bakhovska. No Circuito Nacional de Solos, Eleonora Savanovich foi a primeira em Juniores 2 Intermédios Standard e Latinas, assim como Varvara Kozina em Juniores 1 Iniciados Standard.

Pedro e Yuliia, entre outros resultados de relevo, também foram terceiros no Circuito Nacional, Adultos Intermédios Standard.

Tomás Gomes e Lara Grigorean sagraram-se vice-campeões da Taça de Portugal, em, Juventude Open Latinas, e conquistaram o último lugar do pódio no Circuito Nacional, em Juventude Open Latinas. O par Lev Sviatokha e Valeriia Bazalkina também foi terceiro no Circuito Nacional, em Juvenis I Standard; igual lugar foi conquistado por Illia Dehtiarov e Anna Rudnytska, em Juniores 1 Iniciados Standard. Ainda em pares, realce para o segundo lugar em Juvenis 1 Standard de Hryhorii Dehtiarov e Kateryna Kashtanova

A solo, Varvara Kozina venceu o Circuito Nacional Juniores 1 Iniciados Standard e foi segunda em Juniores 1 Iniciados Latinas, onde Alice Almeida Festas foi terceira.

Em grupos, as Dream Girls by Gindança foram terceiras no Circuito Nacional júnior, enquanto que em seniores o título ficou com as Ballroom Ladies.

Famalicão: Festa da Imaculada Conceição com concerto de homenagem a Marco Paulo

Já está a decorrer a festa em honra da Imaculada Conceição, em Antas, com os principais momentos festivos concentrados nos dias 7 e 8 de dezembro.

No domingo, dia 7, às 10h30, celebração da eucaristia com pregação e ofício; 15 horas, atuação do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube; 16 horas, início do leilão de prendas; 21 horas, procissão de velas, com saída da capela de Santo António e chegada às 22h30 à igreja nova. Pelas 23 horas, decorre o concerto de homenagem a Marco Paulo, “Para Sempre Marco”, seguido de sessão de fogo de artifício.

Na segunda-feira, dia 8, às 9 horas, entrada da Banda de Famalicão; 9h30, espera do juiz ao pé do cruzeiro; 10h30, missa solene, com a presença do Grupo Coral de Nossa Senhora da Conceição de Antas; 14h30, oração do terço; 15 horas, procissão solene em honra da Nª Sr.ª da Imaculada Conceição; 17 horas, sorteio do touro; 18 horas. Assim, encerram as festividades.

Desde esta segunda-feira, até ao próximo sábado, celebram-se novenas a Nossa Senhora.