Famalicão: ÀMOSTRA de 25 a 29 de junho, na Casa das Artes

Terminado o primeiro ciclo de encontros com empresários, que teve 16 sessões de mobilização, realiza-se esta terça-feira o primeiro workshop do projeto Acelerar o Norte, intitulado “Começando pelo princípio: a Marca”. Está marcado para a Junta de Freguesia de Ribeirão, entre as 19 e as 21 horas. Link inscrição: https://forms.gle/BMzxWXkFBQ5hzrW68.

Micro e pequenas empresas vão conhecer as vantagens de um modelo de negócio digital, através do projeto Acelerar o Norte. Os promotores são a Aceleradora Digital de Famalicão e a Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Dirigido aos empresários dos setores do comércio, serviços pessoais e da restauração e similares, o objetivo deste Roadshow de Capacitação do Acelerar o Norte é promover, gratuitamente, workshops sobre diversas temáticas para qualificar as empresas (gestores e colaboradores) aderentes ao projeto das 8 sub-regiões do Norte do país sobre ferramentas, boas práticas e estratégias de marketing digital.

Participam no workshop João Pedro Araújo, Gestor de Transição Digital da Aceleradora Digital de Vila Nova de Famalicão; Nuno Alves, especialista na área digital para falar da introdução à marca: noções básicas, registo e proteção da marca, estratégias de marketing digital para a diferenciação da marca, usar o email corporativo com eficiência e eficácia, utilização do Google Business Profile e o seu potencial.

Para complementar os workshops, em breve, o projeto Acelerar o Norte irá criar a Academia Digital, uma plataforma online de aprendizagem, com conteúdos de capacitação digital, de acesso gratuito.

Recorde-se que o Acelerar Norte foi criado pela CCP, a AEP, a AHRESP e a ACEPI, com o objetivo de capacitar as empresas do Norte de Portugal, dos setores do comércio, serviços pessoais e da restauração e similares, para a economia digital.

O projeto, que estima abranger mais de 50 mil comerciantes, empresários e colaboradores de micro, pequenas e médias empresas das oito sub-regiões do Norte do Portugal, tem um investimento de 19 milhões de euros e a duração de dois anos.

Para facilitar a adoção de estratégias e soluções digitais, que permitam às empresas atrair novos clientes, alcançar mais vendas e simplificar processos, o Acelerar o Norte vai disponibilizar, gratuitamente, ferramentas para avaliar o nível de maturidade digital do negócio, prestar apoio na elaboração de planos de transição digital, disponibilizar vouchers até 2 mil euros para acesso a serviços de transição digital e promover sessões de informação.