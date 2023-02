Famalicão: An-Dança conquista vários pódios em grande prémio europeu

A AN-Dança, Conservatório de Dança de V.N. Famalicão venceu vários prémios no European Ballet Grand Prix, que decorreu em Viena, Áustria, uma competição que envolveu 31 países.

Um 3.º lugar no dueto contemporâneo “Macumba”, com Sofia Azevedo e João Azevedo, escalão mini. Um 3.º lugar em dueto contemporâneo “Something New”, com Matilde Dias e Sofia Azevedo; outro 3.º lugar grupo grande contemporâneo “Portuguese Way”; ambos do Escalão Kids Professional.

No Escalão Teens Professional: 1.º lugar solo contemporâneo “Guess I’ll find out through it”, de Victória Vilaça; 2.º lugar dueto contemporâneo “When the soul is not small”, com Mariana Nóbrega e Victória Vilaça; 3.º lugar grupo pequeno ballet clássico “Mirlitons”, com Joana Simões, Diana Gouveia, Diana Leal, Sara Rodrigues e Victória Vilaça.

No Escalão Júnior, registou-se um 2.º lugar solo ballet clássico “Gulnara variation”, por Diana dos Santos; 3.º lugar solo contemporâneo “One drop until it overflows”, com Catarina Azevedo; 2.º lugar solo contemporâneo “At the end it’s all in my head”, por Diana dos Santos; 3.º lugar dueto contemporâneo “Big Swans”, por Catarina Azevedo e Diana dos Santos; 3.º lugar grupo grande ballet clássico “Swanildas Friends”.

O escalão sénior registou um 2.º lugar no grupo grande contemporâneo “Underground”.

As coreografias de todas estas atuações são de Núria D`Oliveira Soares e Ana Leite Faria.

A aluna Diana dos Santos recebeu o Prémio Especial de Excelência pela sua performance ao longo do concurso em todas as suas atuações tanto de Ballet Clássico como de Contemporâneo. O prémio é da fundação “Fanny Elssler Prize” para continuar a honra desta bailarina austríaca mundialmente famosa.

A direção da AN-Dança confessa o seu «orgulho» por estes prémios, «nesta incrível competição de exigência extraordinária».