Famalicão: Ana Ana Marinho é campeã nacional sub-23

A famalicense que representa o S. Salvador do Campo, de Santo Tirso, é campeã nacional sub-23 de corta-mato longo.

Na prova que se realizou este domingo, no Algarve, Ana Marinho foi a mais rápida do seu escalão, sendo nona da geral absoluta.

Recorde-se que recentemente, a joanense foi a segunda melhor atleta nacional (décimo oitavo lugar absoluto) no Cross Itálica, prova espanhola que reúne algumas das melhores atletas europeias e que tem tanto de bonita como de difícil.

Foto: reprodução Facebook de Ana Marinho.