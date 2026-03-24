Famalicão: Ana Azevedo alcança as 150 internacionalizações

A jogadora famalicense, capitã da Seleção Nacional A de futsal, alcançou, no passado sábado, na vitória de Portugal (2-1) sobre a Espanha, as 150 internacionalizações. Um registo ímpar. Ana Azevedo é, assim, a recordista de presenças na equipa principal de Portugal e entre as seleções de referência da modalidade a nível mundial.

Aos 39 anos, a também capitã do GCR Nun’Álvares, formação de Fafe, é tida como um exemplo de liderança, talento, profissionalismo e paixão pelo futsal.

Numa recente entrevista ao Canal 11, Ana Azevedo disse que continua a aguardar com expectativa cada convocatória da Seleção Nacional A, com a qual tem feito história na consolidação da modalidade, desde a primeira internacionalização A, em 2010, no Mundialito de Futsal Feminino, jogado em Alcobendas (Espanha). A jogadora esteve, ainda, nas três edições do Campeonato da Europa e, no final do ano passado, na primeira edição do Campeonato do Mundo Feminino de Futsal organizado pela FIFA, nas Filipinas.

Capitã das vice-campeãs do Mundo, Ana Azevedo chegou às 150 internacionalizações A na preparação de Portugal para a discussão de uma vaga no Campeonato da Europa que será disputado no próximo ano, na Croácia.