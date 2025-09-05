Famalicão: Ana Azevedo chamada à seleção nacional de futsal

O “Teatro N’Aldeia” está de regresso ao concelho de Vila Nova de Famalicão, levando a magia do teatro amador a várias freguesias. A iniciativa, dinamizada pela Câmara Municipal, arranca a 13 de setembro e prolonga-se até 14 de dezembro, com uma programação composta por vários espetáculos protagonizados pela “prata da casa”, todos de entrada gratuita.

A nona edição arranca, então, no dia 13 de setembro, ás 21h30, no Espaço Multiusos de Nine, com a peça “Um hotel modelo”, do Greculeme, espetáculo que se repete no dia seguinte, às 15h30, na Casa do Povo de Fradelos.

A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, desde 2015, e conta com as Juntas de Freguesia e associações culturais como principais parceiros ao levar o trabalho dos grupos de teatro amadores locais por todo o concelho.

No dia 20, às 21h30, na Casa do Povo de Lousado pode assistir a “O Confessionário VII”, pela Academia Alçapão, e no dia 21, às 15h30, no Centro Social de Castelões poder “Um hotel modelo”.

A programação prosseguirá até 14 de dezembro, em 30 freguesias, com exibições à sexta-feira, sábado e domingo. Das peças teatrais a exibir, e para além das já mencionadas, há “Amores de Perdição”, do Projeto NEXT (Grupo e formandos das oficinas de teatro); “Vários Casos e um Sobretudo”, pelo Teatro Comunitário da Ribeirão Musical; “Os Caminhos da Transição e Regeneração, com é que ninguém se lembrou disto antes?”, da PASEC, Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais; “A Pior Aldeia de Portugal”, pelo Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim.