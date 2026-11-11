A jogadora famalicense faz parte das convocadas para defrontar o Brasil em dois jogos de preparação, agendados para 22 e 24 de novembro, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá.

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Para este duplo compromisso, o Selecionador Nacional, Luís Conceição, elegeu 14 atletas, que iniciam os trabalhos no dia 17 de novembro, com concentração marcada até às 16h00, na Casa dos Atletas 2.

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Ana Azevedo, que joga no Nun’ Álvares, continua a constar das eleitas, sendo ela a jogadora de futsal com mais internacionalizações, somando 156, com 52 golos.

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Os dois particulares representam um reencontro entre as duas seleções, depois da final do Campeonato do Mundo Feminino de Futsal de 2025.