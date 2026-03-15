Famalicão: Ana Azevedo conquista mais um título

A experiente jogadora de futsal, ao serviço do Nun´Álvares, conquistou, na tarde deste domingo, mais um título nacional. A equipa de Fafe venceu, 5-4, nas grandes penalidades, o Benfica e leva para casa a Taça da Liga, competição que decorreu em Gondomar. As equipas foram para a grande decisão após uma igualdade (1-1) no prolongamento.

A jogadora famalicense, de 39 anos, é a capitã da equipa e marcou a grande penalidade que valeu o troféu para formação do Nun´Alvares, conjunto treinador por Paulo Tavares, também ele bem conhecido dos famalicenses dado que treinou, no passado, a equipa de futsal do FAC, projeto já extinto.

Recorde-se que já em setembro do ano passado, Ana Azevedo marcou o golo decisivo (3-2) que valeu a conquista, pelo Nun´Alvares, da Supertaça. Na altura, tal como hoje, o vencido foi o Benfica.