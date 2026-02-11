Concelho, Desporto

Famalicão: Ana Azevedo convocada para dois jogos da seleção nacional

A jogadora famalicense, a mais internacional de sempre (146), é uma das eleitas de Luís Conceição para os dois jogos com a Finlândia (17 e 18 de fevereiro), no Centro Multiusos de Lamego.

As duas partidas servem de preparação para a fase de qualificação para Campeonato da Europa Feminino de Futsal que será disputado na Croácia, no próximo ano. Portugal entra na disputa por um lugar na fase final na derradeira etapa da qualificação, a Ronda de Elite – da qual será anfitrião -, integrado no Grupo 1 com Finlândia, Países Baixos e um dos apurados da Ronda Principal.

O selecionador nacional convocou 14 jogadoras, entre as quais pontifica Ana Azevedo que joga no GCR Nun’Álvares.

 

Famalicão: Alunos da CIOR realizam estágios em empresas europeias

A Escola Profissional CIOR tem em estágios internacionais 20 alunos dos cursos técnicos de Auxiliar de Farmácia, em Valência (Espanha); de Animação Sociocultural, em Malta; Mecatrónica Automóvel, Itália, e Desenho de Construções Mecânicas, em Bilbau (Espanha).

Estes estágios, com duração de três meses, realizam-se em instituições e empresas parceiras da CIOR. «Estas experiências combinam formação técnica com vivência intercultural, contribuindo para o desenvolvimento de competências profissionais, autonomia e cidadania europeia», refere Paula Pereira, da direção da Escola.

A internacionalização da CIOR, que decorre há décadas, tem estado no centro do seu projeto educativo, e conta com o apoio do Programa Erasmus + e outros anteriormente similares.

Para Paula Pereira, que integra também o Gabinete de Projetos da escola, «estas mobilidades permitem a promoção de intercâmbio de metodologias e boas práticas, o reforço de competências linguísticas e profissionais e a valorização do Projeto Educativo a nível internacional». Esta responsável da CIOR reconhece, ainda, que esta estratégia reforça não só a formação dos alunos, docentes e colaboradores, mas também a ligação da escola, do município e da região a «diferentes realidades económicas, sociais e culturais do espaço europeu e suas vivências de cidadania como bem comum».

Nesta dinâmica de internacionalização, a CIOR acolhe grupos estrangeiros de estudantes e professores provenientes de instituições parceiras europeias, da Roménia, Espanha e França e outros países que procuram a Escola para estágios práticos, trabalhos oficinais/laboratoriais e outras atividades formativas em áreas como a Eletrónica, Metalomecânica ou Cuidados de Saúde, complementadas com visitas a empresas do concelho.

Neste contexto, está previsto o acolhimento de alunos e de professores para a realização de estágios/workshops e visitas na Escola ou empresas do Município, provenientes de instituições parceiras de Espanha (Vigo, Lugo, Santander e Denia) e França (de Annecy).

Famalicão: Sub-16 da Didáxis sagram-se campeãs regionais de andebol

As sub-16 receberam, no sábado, a taça de campeãs regionais de andebol feminino da Associação de Braga.

O troféu foi entregue pelo presidente da Associação de Andebol, Manuel Moreira, e pela presidente da Associação Académica Didáxis, Carla Costa.

A equipa segue, agora, para o campeonato nacional, onde o nível de exigência será superior, no entanto, a direção garante que a «equipa está focada numa boa prestação».

Muito graças à parceria entre a Associação Académica Didáxis e o CCR Fermentões, as sub-18, com um plantel maioritariamente sub-16, sagraram-se vice-campeãs regionais e seguem também para o campeonato nacional.

Quanto às seniores, jogaram uma cartada decisiva para o apuramento do grupo A e, após uma boa primeira parte, que terminaram a vencer por 16-14, acabaram por perder por 25-22. Com esta derrota, foram relegadas para o grupo B e, desta forma, arredadas da luta pela subida de divisão.

 

Famalicão: André Moreira vai jogar na Grécia

O guarda-redes famalicense, de 30 anos, é reforço para a baliza da equipa grega do Volos NFC.

André Moreira, que começou no extinto GD Ribeirão, chegou a ser contratado pelo Atlético de Madrid, tendo sido posteriormente emprestado a vários clubes. União da Madeira, Belenenses, Braga, Aston Villa e Feirense foram alguns dos clubes que representou. Também passou pelos suíços do Grasshoppers e, recentemente, no Al Raed, clube saudita.

O guarda-redes conta com 18 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.

Pentágono Urbano discute criação de Área Metropolitana do Minho

O Conselho Executivo da Associação de Municípios Pentágono Urbano debateu a realização de um estudo técnico sobre a eventual criação de uma área metropolitana (seria a terceira no país). Isto na sequência da integração de Viana do Castelo na associação.

Os municípios do Pentágono Urbano reuniram-se esta terça-feira, dia 10, em Barcelos, sob a presidência do presidente Mário Constantino.

A reunião contou com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Viana do Castelo.

Da ordem de trabalhos, foi analisada e aprovada a retificação do Plano de Atividades e Orçamento para 2026, documento estruturante que enquadra as prioridades estratégicas da associação nas áreas da mobilidade sustentável, inovação, cultura, governação intermunicipal e cooperação internacional. Foram igualmente aprovadas as entidades a convidar para integrar o Comité de Orientação Estratégico, reforçando a ligação entre os municípios, o conhecimento e o tecido produtivo.

O Pentágono Urbano confirma-se como uma plataforma estável de concertação política e estratégica entre os principais centros urbanos do norte de Portugal.

Projeto “Astronauta por um Dia” regressa e conta com jovem famalicense como embaixador

Estão abertas até 1 de março as candidaturas para a edição de 2026 do programa “Astronauta por um Dia”, da Agência Espacial Portuguesa, que dá a estudantes a oportunidade de experimentar a sensação de gravidade zero em voos parabólicos.

O programa destina-se a alunos entre os 14 e os 18 anos, a frequentar o ensino básico e secundário até ao 11.º ano no próximo ano letivo. A inscrição é feita online, através do site oficial do projeto, e inclui o envio de um formulário e de um vídeo de motivação com duração máxima de 45 segundos. O voo realiza-se a 20 de setembro, na ilha de Santa Maria, nos Açores.

Nesta edição, ganha destaque o jovem famalicense Guilherme Gärtner Guimarães, aluno do Colégio Dom Diogo de Sousa, que foi finalista em 2025 e assume agora o papel de Embaixador Zero-G, levando o projeto às escolas e partilhando a experiência vivida com outros estudantes. O jovem participa também, a 27 de fevereiro, no Encontro Ciência e Espaço, na Universidade do Minho.

Famalicão: Papa Léguas conquista três pódios no nacional sub-18

Francisco Fernandes, da equipa Papa Léguas de Famalicão, sagrou-se campeão nacional nos 60 metros do Campeonato Nacional de sub-18 em pista curta, com um novo recorde dos campeonatos (6“.87) a apenas dois centésimos do recorde nacional (é de 6“.85). Este atleta conquistou, ainda, a medalha de prata no salto em comprimento (6,79m).

O atleta Daniel Silva sagrou-se vice-campeão nacional nos 500 metros marcha (27`.47“.46).

Com excelentes desempenhos estiveram Pedro Costa, com um 8.º lugar no triplo salto; Carolina Sousa classificou-se em 10.ª no lançamento do peso; Inês Ribeiro acabou no 13.º lugar no triplo salto e Ana Gomes foi 24ª nos 60 metros barreiras.

Coletivamente, a equipa famalicense alcançou um honroso 5.º lugar masculino, num total de 65 equipas que pontuaram.

A competição foi disputada na Pista Curta do Fórum Altice de Braga, nos dias 7 e 8 de fevereiro.

 