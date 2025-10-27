Famalicão: Ana Azevedo convocada para o primeiro mundial de futsal feminino

Luís Conceição, selecionador nacional de futsal, anunciou, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, as 15 convocadas para o primeiro Campeonato do Mundo, a ter lugar nas Filipinas, entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.

Entre as eleitas está a fixo/ala Ana Azevedo. A jogadora famalicense, que representa o Nun´Álvares, é a mais internacional de sempre.

A Equipa das Quinas defronta, no Grupo C, a Tanzânia (23 de novembro), Japão (dia 26 de novembro) e Nova Zelândia (29 de novembro). Todos os encontros serão disputados na Arena PhilSports, em Pasig City, em Manila.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para os quartos de final, agendados para 1 e 2 de dezembro. As meias-finais jogam-se a 5 de dezembro e a final que vai decidir o primeiro título mundial da modalidade será disputada dois dias depois.

Portugal concentra-se na Cidade do Futebol a 3 de novembro e viaja para as Filipinas no dia 13 de novembro.