Famalicão: Ana Azevedo distinguida com o Prémio de Excelência

A jogadora de futsal, atualmente a representar o Nun ‘Álvares, recebeu, na noite deste domingo, a distinção maior da Gala do Desporto de Famalicão: Prémio Excelência.

Ana Azevedo, a mais internacional de sempre da seleção nacional, com 139 jogos, despontou e conquistou os primeiros títulos ao serviço do FC Vermoim. Terminado este projeto desportivo, foi para o Santa Luzia e, depois, para o Nun ‘Álvares onde, na época passada, venceu o título nacional.

Está, também, convocada para a seleção nacional, da qual é a capitã, que brevemente vai disputar o campeonato do mundo.

Quanto a outras distinções, com o galardão Famalicenses d’ Ouro, o FC Famalicão, futsal, foi considerado a Associação/Clube Desportivo do Ano pela conquista do título nacional da segunda divisão e consequentemente subida à primeira divisão;

Árbitro do Ano: Patrícia Carneiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão);

Treinador do Ano: Hugo Azevedo (Seleção Nacional de Hóquei em Patins);

Atleta Revelação Feminino: Rita Cunha (Sporting Clube de Braga);

Atleta Revelação Masculino: Tiago Pereira (Sport Lisboa e Benfica);

Dirigente do Ano: Mário Oliveira (Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis A2D);

Evento Desportivo do Ano: XV Jogos do Eixo Atlântico (Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular).

Na décima edição da gala, que decorreu na noite deste domingo, no Pavilhão Municipal, foram, também, distinguidas mais de duas centenas de atletas e clubes pelos títulos nacionais e internacionais alcançados ao longo da época desportiva.