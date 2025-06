Famalicão: Ana Azevedo é campeã nacional de futsal

Já é conhecido o programa de festas em honra de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, uma das maiores do concelho. Na sexta-feira, dia 11 de julho, às 20h30, celebração da missa, novena e sermão em honra de Nª Sr.ª do Carmo. No sábado, dia 12, pelas 14 horas, VI Passeio de Motas Antigas, com ponto de partida e chegada no Santuário de Nª Sr.ª do Carmo; 20h30, missa, novena e sermão. Domingo, dia 13, 9h30, XI Caminhada da Alegria, para todas as idades (organização Rumo Aventura), com ponto de partida e chegada no Santuário; 14h30, missa, novena e sermão; 15h30, entrada do grupo “Infantil e Juvenil de Santiago de Gavião”; no final leilão.

Entre o dia 14 e 17 de julho, 20h30, missa, novena e sermão. No dia 18, 20 horas, missa, novena e sermão, a seguir procissão de velas, do Santuário para a igreja, com andor de Nª Sr.ª do Carmo.

Sábado, dia 19 horas, 07h00, alvorada; 8 horas, missa, novena e sermão, na igreja; no final da missa haverá confissões até às 11 horas. Pelas 9 horas, entrada do grupo de Zés P`reiras de Barcelinhos, para percorrer diversos lugares; 21h30, atuação do grupo OFIR; 23 horas, sobe ao palco Ruizinho do Acordeão; pelas 00h30, pirotecnia por António Vieira & Filhos.

Domingo, dia 20 de julho, 7 horas, alvorada com salva de morteiros; 9h15, concentração na igreja paroquial; 9h30, Peregrinação Arciprestal, partindo da igreja, em direção ao Santuário, com a imagem da Senhora, acompanhada da Fanfarra dos Escuteiros; à chegada haverá missa campal, presidida pelo arcipreste Francisco Carreira e cantada pelo Grupo Coral de Lemenhe. Há locais de concentração e entrada na peregrinação: igreja, lugar do Canteiro, Lugar de Padroso e Largo da Cabine. Às 15 horas, entradas da Banda Filarmónica de Mamarrosa e Banda de Música de Paço de Sousa. Pelas 17h30, reza do terço, seguido da procissão em honra de Nª Sr.ª do Carmo, com os andores e figuras alegóricas, seguida da imposição do escapulário de Nª Sr.ª do Carmo.