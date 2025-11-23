Famalicão: Ana Azevedo marca na estreia portuguesa no mundial de futsal

Na madrugada deste domingo, Portugal estreou-se no mundial de futsal feminino com uma goleada, 10-0, sobre a Tanzânia. Nesta partida de abertura do grupo C, a famalicense Ana Azevedo, capitã da seleção nacional, marcou um dos golos desta expressiva vitória.

Na próxima jornada, quarta-feira, Portugal defronta o Japão, também vitorioso na primeira jornada.

Ana Azevedo é a jogadora nacional com mais internacionalizações e, a 9 de novembro, foi distinguida com o prémio Excelência na Gala do Desporto de Famalicão.