Famalicão: Ana Azevedo marca na estreia portuguesa no mundial de futsal

Na madrugada deste domingo, Portugal estreou-se no mundial de futsal feminino com uma goleada, 10-0, sobre a Tanzânia. Nesta partida de abertura do grupo C, a famalicense Ana Azevedo, capitã da seleção nacional, marcou um dos golos desta expressiva vitória.

Na próxima jornada, quarta-feira, Portugal defronta o Japão, também vitorioso na primeira jornada.

Ana Azevedo é a jogadora nacional com mais internacionalizações e, a 9 de novembro, foi distinguida com o prémio Excelência na Gala do Desporto de Famalicão.

Famalicão: Tiago Velho já não é treinador do São Paio D’ Arcos

O São Paio D’Arcos, em comunicado emitido na tarde deste domingo, informa que o treinador Tiago Velho “deixou de exercer funções no clube”.

O clube agradece ao famalicense “o empenho, profissionalismo e todo o trabalho desenvolvido, nomeadamente na construção do plantel. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro”.

O SP D’ Arcos compete na divisão de honra da AF Braga, série A, onde ocupa a décima quinta posição, com 6 pontos em 9 jogos.

Famalicão: Mais um fim de semana só com vitórias

Segundo fim de semana consecutivo com pleno de vitórias para as equipas de formação do FC Famalicão nos respetivos campeonatos nacionais. Os sub-19 venceram, 0-3, em Chaves e passam a somar 29 pontos no segundo lugar.

Telmo Alves (2) e Enzo Barros marcaram aos flavienses.

A equipa sub-17, também na décima segunda jornada, levou a melhor, 2-1, com golos de Eduardo Martins e Marco Pereira, sobre o Leixões. Também ocupa o segundo lugar, com 25 pontos.

A equipa B (sub-16) que compete na segunda divisão cumpriu a nona jornada com vitória, 0-2, sobre o União 1919, com golos de Wagner Barros e Rodrigo Bernardo. Soma 25 pontos e lidera a sua série.

Os sub-15, na décima terceira jornada golearam, 1-4, o Taboeira. Com esta vitória passam a somar 15 pontos e são quintos da tabela classificativa. Bruno Peixoto, Dinis Fonseca, Gonçalo Carneiro e Cristiano Teixeira marcaram os golos famalicenses.

Na próxima jornada, os sub-19 visitam o Paços de Ferreira; os sub-17 viajam até Guimarães para defrontar o Vitória; a equipa B desloca-se a Castelo Branco; e os sub-15 recebem o Braga.

Famalicão: Nova goleada garante continuidade na Taça de Portugal

A equipa feminina do FC Famalicão carimbou um lugar na quarta eliminatória Taça de Portugal, após impor uma goleada ao Cadima.

Em casa do adversário, na tarde deste domingo, a formação famalicense conseguiu um expressivo 0-5.

Na presente edição da Taça é a terceira goleada do conjunto de Júnior Santos. Nas eliminatórias anteriores o Famalicão goleou o Castêlo da Maia, por 21-0, e o A-dos-Francos, por 6-0.

Famalicão: Riba d’ Ave já tem adversário nos “quartos” europeus

Nos quartos de final da WSE Cup, o Riba d’ Ave vai defrontar os italianos do HRC Monza. O jogo da primeira mão é em Riba de Ave, no dia 24 de janeiro, e a segunda mão, em Itália, está marcada para 7 de fevereiro.

Nas competições europeias de hóquei em patins é a segunda vez consecutiva que os ribadavenses visitam Itália.

Recorde-se que a equipa treinada por Jorge Ferreira eliminou nos oitavos de final da WSE Cup o Tomar (3-2 e 2-2).

O Monza eliminou o Voltregá (1-3 e 0-3).

Famalicão: Ana Ana Marinho é campeã nacional sub-23

A famalicense que representa o S. Salvador do Campo, de Santo Tirso, é campeã nacional sub-23 de corta-mato longo.

Na prova que se realizou este domingo, no Algarve, Ana Marinho foi a mais rápida do seu escalão, sendo nona da geral absoluta.

Recorde-se que recentemente, a joanense foi a segunda melhor atleta nacional (décimo oitavo lugar absoluto) no Cross Itálica, prova espanhola que reúne algumas das melhores atletas europeias e que tem tanto de bonita como de difícil.

Foto: reprodução Facebook de Ana Marinho.

Famalicão: Escola Rosa Oliveira é vice-campeã nacional

No Campeonato Nacional de corta-mato longo, realizado este domingo em Lagoa, no Algarve, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira sagrou-se vice-campeã em juvenis.

Para este excelente resultado coletivo contribuíram Tiago Silva, Francisco Barros e Tomás Campos. Feitas as contas, a EARO ficou atrás da AD Núcleo de Oeiras e à frente do Sporting.