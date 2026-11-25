A atleta famalicense e capitã da Seleção Nacional de futsal foi a autora do golo que, esta terça-feira, derrotou o Brasil. Na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá, no segundo particular entre as duas equipas, Portugal levou a melhor, por 1-0.

O golo marcado por Ana Azevedo, ao minuto 33, foi o suficiente para as lusas derrotarem as campeãs mundiais que, no domingo passado, tinha vencido Portugal, por igual resultado. Com esta derrota, o Brasil viu terminada uma série vitoriosa de 46 jogos.

Os dois jogos serviram de preparação de Portugal para o Euro-2027, para o qual se apurou após a Ronda de Elite com três vitórias em outros tantos encontros, frente aos Países Baixos (2-0), República Checa (5-0) e Finlândia (3-0).

A fase final do Europeu realiza-se na Croácia, de 14 e 21 de março do próximo ano.

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