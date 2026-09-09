O Teatro Narciso Ferreira (TNF), em Riba de Ave, celebra cinco anos e a data será assinalada de quinta-feira a sábado com atividades que cruzam a música, teatro, circo, cinema documental e pensamento, estabelecendo um diálogo entre a criação artística contemporânea e o património industrial do Vale do Ave.

Na vertente musical, Ana Bacalhau sobe ao palco na noite desta quinta-feira, às 21h30, num formato intimista a duo, trazendo temas do seu recente álbum “Mundo Antena” e do EP “Lado AB”. Sexta-Feira, dia 11, 18 horas, o palco do Café Concerto recebe a atuação da dupla Gil Cadeias & Bruno Fer, o projeto vencedor selecionado através da open cal “Bolsa TNF Local #01 Música”. Ainda na sexta-feira, às 21h30, a energia de Selma Uamusse promete fundir a tradição e o folclore com a eletrónica e o afro-beat, enquanto o DJ Live Magupi apresentará, às 23 horas, uma viagem rítmica através da marimba eletroacústica e da percussão africana.

As estruturas artísticas locais da Plataforma Sobre o Palco, são também um foco da programação. Esta quinta-feira, com a Momento – Artistas Independentes, haverá visitas guiadas encenadas (“Ouvir e ver as personagens”), às 11,15,17 e 18 horas, com entrada gratuita, mas inscrição obrigatória em tnf@famalicao.pt. Mais tarde, pelas 21H00, o Núcleo Vert’cália, de Hugo Zanardi e Nathália Furlan, desafiará a gravidade com “Respirar a Fachada”, uma performance de dança vertical no exterior do edifício.

Sábado, dia 12 de setembro, para o público infantojuvenil, destaque para a sessão “Palavra contada com música improvisada”, conduzida pel’O Eixo do Jazz em parceria com a Fértil Cultural.

O cinema e a valorização da memória assumem um papel central no próximo sábado. A manhã (11 horas) é dedicada à exibição da curta de animação “O Presidente Veste Nada” (Clara Borges e Diana Agar) e do documentário “Vozes por Entre os Fios” (Raquel Maria Dias Azevedo), uma obra que resgata a memória das operárias da indústria têxtil do Vale do Ave.

A esta interpretação seguir-se-á uma conversa moderada por Ricardo Vieira Lisboa (Cinemateca Portuguesa), com a presença da realizadora, intérpretes e de Nélson Pereira (Museu de Indústria Têxtil da Bacia do Ave).

Pelas 17 horas, no Café Concerto, primeira edição do ciclo “Conversas Riba d’Ave #01”. Subordinada ao tema “Teatro Narciso Ferreira 2021-2026”, esta conversa propõe uma viagem ao tempo da construção inicial do cineteatro em 1944 e à sua recente reabilitação, contando com as intervenções de Susana Pereira (vereadora da Cultura do Município de Vila Nova de Famalicão), Álvaro Santos (diretor artístico Casa das Artes / Teatro Narciso Ferreira), do arquiteto Noé Dinis (autor do projeto de reabilitação) e do comendador Raul José Jordans Ferreira (presidente da Fundação Narciso Ferreira).

As comemorações encerram pelas 21h30, com um Cine-Concerto, numa parceria com a Cinemateca Portuguesa e a centenária Banda de Riba de Ave — que se apresenta com mais de 50 músicos sob a direção do maestro Micael Moreira e que interpretará ao vivo uma nova dimensão sonora para o documentário mudo “Indústria Portuguesa de Algodão – Fábrica da Areosa” (1934). O filme, recentemente preservado e digitalizado, é um valioso registo da primeira fábrica nacional a utilizar energia elétrica, prestando assim uma homenagem ao legado industrial do território.

(Foto: Reprodução facebook Ana Bacalhau)