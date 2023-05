Famalicão: Ana Freitas (AD Carril) vence nos Açores

As ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão, de Cabo Verde, receberam a última etapa do Anima 23 – Encontro Internacional de Animação Sociocultural. A Plataforma de Ação Socioeducativa e Cultural (PASEC) deslocou até Cabo Verde quatro técnicos, entre eles os dirigentes Abraão Costa e Sara Gomes, bem como os educadores Telmo Pinheiro e Ana Patrícia Sampaio. A presidente da associação famalicense, Sara Gomes, considera que o ANIMA23 em Cabo abriu «uma nova janela de oportunidades na estratégia de internacionalização da PASEC, não só pelos novos projetos lançados, mas também pelo impacto real que estamos a gerar nas comunidades locais». A dirigente sublinha, ainda, que o efeito prático do ANIMA23 em Cabo Verde «é o novo programa de mobilidade para fins de aprendizagem para jovens da ilha de Santo Antão suportado pela PASEC e o aumento de grupos juvenis de intervenção local da Rede PASEC InGroup em Cabo Verde.

Sob a liderança do coordenador da PASEC em Cabo Verde, Eduardo Garcia, os dias foram de trabalho cooperativo e troca de boas práticas com organizações de juventude, escolas, universidades e organizações sociais. Deste trabalho, há a registar 20 visitas culturais, 4 workshops e 6 reuniões de trabalho, eventos culturais e encontros bilaterais. A PASEC, em nota de imprensa, realça o trabalho na ilha de Santo Antão, com o Agrupamento de Escolas de Porto Novo e na Escola Secundária Suzete Delgado, na Ribeira Grande. Para o ano, a Plataforma famalicense irá acolher jovens líderes de Cabo Verde, da ilha de Santo Antão, durante o ANIMA24. A ideia passa por aumentar e consolidar a PASEC InGroup naquele país, nomeadamente a Rede Internacional de Grupos Informais Juvenis liderada pela PASEC.

Esta jornada de trabalho permitiu, ainda, estabelecer parcerias com o Rotary Club da Cidade da Praia, ilha de Santiago, e com o Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar, na cidade de Mindelo, Ilha de São Vicente.