Concelho, Desporto

Famalicão: Ana Freitas alcança pódio nacional de Montanha

Atleta da 365 Running Project é vice-campeã nacional de corrida de montanha, no escalão F50, prova que ocorreu em Castro Daire.

Ana Freitas conquistou este feito na variante “Up and Down”, prova de aproximadamente 11km e um desnível positivo de 630 metros. A atleta fez um tempo de 1h11min19s, sendo superada pela atleta Susana Echeverría, no escalão F50.

Importa referir que a primeira classificada é atleta da Seleção Nacional, enquanto a atleta da 365 Running Project compete a nível amador.

Destaque para o companheiro de equipa Armando Rodrigues, que foi 17º classificado, no escalão M55.

O evento foi coorganizado pela Federação de Atletismo, Associação de Atletismo de Viseu, Câmara Municipal de Castro Daire e Junta de Freguesia de Mões.

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Famalicão: Alunos de Vermoim criam peça simbólica inspirada na revolução do 25 de abril

No âmbito das comemorações da Semana da Liberdade, evocando o 25 de abril de 1974, a Junta de Freguesia de Vermoim promoveu um desafio criativo junto da comunidade local.

A iniciativa contou com a participação dos alunos da Escola de Agra Maior, no âmbito da AEC de Arte Performativa, resultando uma peça simbólica inspirada no cravo, o símbolo maior da revolução.

Para a junta de freguesia, para além da expressão artística dos jovens, este trabalho reflete o compromisso de construir o presente e o futuro com base nos princípios de abril.

Famalicão: Vários detidos por condução sob efeito do álcool

Durante o fim de semana, a PSP deteve oito pessoas, entre os 19 e os 54 anos por condução com taxa de álcool superior à permitida por lei, tendo acusado taxas entre 1,21 e 2,24 g/l no sangue.

Os detidos nas cidades de Famalicão, Braga e Barcelos foram notificados a comparecer nos respetivos Tribunais.

Famalicão–Sporting: bilhetes à venda para os quartos da Taça de Portugal de futsal

O FC Famalicão anunciou esta terça-feira a venda de bilhetes para os quartos de final da Taça de Portugal Placard, frente ao Sporting CP.

Os bilhetes estão disponíveis na loja oficial do FC Famalicão, tendo um custo de 2€.

O jogo será no Pavilhão Multiusos de Gondomar e está marcado para esta quarta-feira, às 18h00.

Recorde-se que estas duas equipas defrontam-se pela terceira vez esta época (a segunda consecutiva), com duas vitórias dos leões, a última das quais na passada jornada da Liga Placard, por 10-1.

Famalicão: ROQ e Running Project juntam-se em caminhada com recolha de lixo

No último sábado, a ROQ e a Associação Desporto e Aventura 365 Running Project dinamizaram uma atividade de Plogging nas freguesias de Oliveira Santa Maria e Ruivães, em Famalicão. Uma iniciativa realizada em colaboração com os Escuteiros de Ruivães. A ação integrou o Plogging Challenge Portugal 2026, um movimento de âmbito nacional promovido a partir de Santa Maria da Feira.

A atividade consistiu numa caminhada com recolha de resíduos recicláveis como forma de incentivar a comunidade local a refletir sobre o impacto das suas ações no meio ambiente. Com partida nas instalações da ROQ, os participantes percorreram cerca de 5 quilómetros.

Sob o lema de que pequenos gestos fazem uma grande diferença, esta ação demonstrou que, em conjunto, é possível contribuir para um futuro mais sustentável.

Famalicão: Eduardo Oliveira integra Comissão Política Nacional do PS

O líder do PS de Famalicão é membro efetivo a Comissão Política Nacional. Eduardo Oliveira considera que «é com grande sentido de responsabilidade e compromisso que integro a Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Este é também um momento importante para reforçar a ligação entre o plano nacional e as realidades locais, de forma a oferecer respostas mais eficazes aos desafios que o país enfrenta».

Composta por 65 elementos, a Comissão Política Nacional reúne várias figuras nacionais socialistas. Entre os nomes eleitos recentemente destacam-se, por exemplo, Fernando Medina, Alexandra Leitão, Mariana Vieira da Silva, Marta Temido, Francisco Assis e Ana Catarina Mendes.

Famalicão: De suplente a imprescindível: Carevic chega aos 50 jogos pelo FC Famalicão

O guardião montenegrino completou, na noite deste domingo, em Braga, o seu quinquagésimo jogo com a camisola do emblema famalicense.

O guarda-redes que chegou na época 2024/2025 proveniente do FK Vojvodina da Sérvia, assumiu a titularidade curiosamente a partir do jogo em Braga, em dezembro de 2024, após a lesão de Ivan Zlobin que, apesar de ter conseguido terminar esse jogo, veio a confirmar-se o afastamento do guardião russo por vários meses.

Carevic no jogo a seguir, frente ao FC Farense, foi titular e desde então nunca mais saiu, muito devido ao grande nível que tem apresentado.

Esta época, o guarda-redes já venceu dois prémios de melhor do mês da sua posição, conseguindo essa distinção em agosto e março, onde é totalista na I Liga.