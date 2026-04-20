Famalicão: Ana Freitas alcança pódio nacional de Montanha

Atleta da 365 Running Project é vice-campeã nacional de corrida de montanha, no escalão F50, prova que ocorreu em Castro Daire.

Ana Freitas conquistou este feito na variante “Up and Down”, prova de aproximadamente 11km e um desnível positivo de 630 metros. A atleta fez um tempo de 1h11min19s, sendo superada pela atleta Susana Echeverría, no escalão F50.

Importa referir que a primeira classificada é atleta da Seleção Nacional, enquanto a atleta da 365 Running Project compete a nível amador.

Destaque para o companheiro de equipa Armando Rodrigues, que foi 17º classificado, no escalão M55.

O evento foi coorganizado pela Federação de Atletismo, Associação de Atletismo de Viseu, Câmara Municipal de Castro Daire e Junta de Freguesia de Mões.