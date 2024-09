Famalicão: Ana Freitas (Running Project) é campeã nacional de Trail Sprint

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses anunciaram o adiamento do evento “Noites à Mesa”, que estava previsto para os dias 20 e 21 de setembro, devido à atual situação dos incêndios rurais que afetam gravemente o país, com maior intensidade nas regiões Norte e Centro. Num comunicado publicado no Facebook, a corporação expressa o luto profundo pela perda de quatro bombeiros em combate, e refere o impacto emocional e físico que os incêndios têm causado aos seus membros e às forças envolvidas no combate ao fogo.

Face a esta realidade, os bombeiros consideraram que o adiamento do evento é a decisão mais sensata. Informaram que os bilhetes já adquiridos serão válidos para as novas datas, que vão ser anunciadas brevemente, e disponibilizaram a devolução dos mesmos a quem assim o desejar, diretamente no quartel.