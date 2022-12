Famalicão: Ana Marinho, a melhor portuguesa no Europeu de Corta-Mato

Ana Marinho está a menos de 24 horas de competir no Campeonato da Europa da Corta-Mato, que decorre na manhã deste domingo, em Itália.

Em Turim, a atleta famalicense sub-20, estreia-se com as cores da Seleção Nacional e promete dar o seu melhor “e tentar obter a melhor classificação possível”.

Já em Itália, a famalicense prestou declarações a Cidade Hoje, referindo que a preparação feita ao longo da época “dá-me a melhor condição física para estes campeonatos. Espero ver tudo isso refletido na prova que vou disputar na manhã deste domingo”.

Ana Marinho está em Itália “com muito orgulho a representar as cores nacionais”. Por ser uma estreia, a jovem famalicense garante que dará o seu melhor, mas reconhece que será, sobretudo, mais um momento de aprendizagem.

A atleta famalicense nasceu e cresceu para o atletismo na Escola Rosa Oliveira, estando atualmente a vestir as cores do S. Salvador do Campo. Já conquistou muitos títulos, sendo o mais recente o segundo lugar nacional de Corta-Mato Longo, no escalão sub-20, que lhe valeu a chamada à Seleção Nacional.