Famalicão: Ana Marinho alcança mínimos para o Campeonato da Europa

Marko Santos, da Running Project, e Sara Oliveira, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, foram os grandes vencedores da décima sétima Corrida Popular do GR Gavião, prova de atletismo inserida no programa comemorativo do Dia da Freguesia.

Óscar Mendes, do Águias de Alvelos, foi segundo e o terceiro lugar ficou para Tiago Silva, da EARO. No plano feminino o pódio fechou com o segundo lugar de Liliana Silva, do Águias de Alvelos, seguida de Fátima Oliveira, da equipa Novos Rumos.

Esta jornada desportiva, que contemplou a terceira caminhada solidária, realizou-se ao final da tarde deste sábado e juntou mais de três centenas de participantes que correram e caminharam pelas ruas da freguesia, sempre com o forte apoio da população que saiu à rua para incentivar todos os participantes.

A prova foi, ainda, mais um momento comemorativo dos 50 anos do GR Gavião, e assinalou o arranque das comemorações do Dia da Freguesia que vão prosseguir até ao final da próxima semana.