Famalicão: Ana Marinho com bronze nos Nacionais de Estrada

Um homem, com cerca de 40 anos, despistou-se, na manhã deste domingo, na bicicleta onde seguia.

O incidente aconteceu cerca das 10h15, na Rua das Poças, em Vale São Cosme, Famalicão, tendo motivado a intervenção dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Fonte do socorro afirmou à nossa redação que o ciclista sofreu ferimentos considerados ligeiros, no entanto, acabou por ser transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave afim de receber o respetivo tratamento.